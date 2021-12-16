Повышение зарплат медикам, миллиард на дороги, субсидии: Запорожская область получила бюджет на 2022 год

Во время пленарного заседания седьмой внеочередной сессии Запорожского областного совета депутаты 75-ю голосами утвердили областной бюджет на 2022 год.
Общий ресурс бюджета области с учетом собственных (закрепленных) доходов общего фонда областного бюджета, целевых трансфертов из государственного бюджета и поступлений специального фонда – 5 млрд. 891 млн грн.
Закрепленные доходы областного бюджета прогнозируются на уровне 3 млрд.. 274 млн грн. Основным источником поступлений в областной бюджет остается налог и сбор на прибыль физических лиц. Прогнозируемый показатель поступлений в следующем году – 2,2 млрд. грн.
Кроме того, прогнозируются поступления в областной бюджет по налогу на прибыль предприятий – 427,5 млн. грн; рентной платы за пользование недрами и специальное использование воды – 311 млн. грн.; платы за предоставление админуслуг – 52,7 млн грн, других налогов и сборов – 8,4 млн грн и т.д. Поступления в Фонд охраны окружающей природной среды (экофонда) прогнозируются на уровне 104,4 млн. грн.
– Приоритеты Запорожского областного совета неизменны: медицина, образование, социальная защита, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций. Главный акцент – на медицине и, в частности, на повышенные зарплаты медикам. 20 тысяч гривен – такова будет минимальная зарплата врача. Для того, чтобы выплачивать эту сумму сотрудникам коммунальных учреждений и учреждений здравоохранения, которые не финансируются НСЗУ, имеем на это 29 млн грн дополнительного ресурса, - подчеркнула председатель Запорожского областного совета Елена Жук.
При этом она подчеркнула, что большинство социально направленных программ остаются. Это означает, что социально уязвимые категории запорожцев будут обеспечены субсидиями, выплатами и помощью, расходы на реализацию региональных программ и мероприятий запланированы на уровне 149,5 млн грн. Так, на реализацию областной программы развития образования планируют направить 2,3 млн грн; программу здравоохранения – 42,4 млн грн.
На предотвращение Covid-19 и финансовую поддержку КНП в области здравоохранения областные власти предусмотрели 37 млн грн. Объем финансирования целевой программы социальной поддержки населения Запорожской области «Навстречу людям» сформирован в размере 59,4 млн грн.
7,9 млн грн предполагается направить из областного бюджета на реконструкцию КЗ «Запорожская областная школа высшего спортивного мастерства» Запорожского областного совета.
Многочисленные образовательные учреждения региона могут рассчитывать на образовательную субвенцию – ее размер в следующем году составит 583,1 млн грн.
Запланированы и масштабные работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего использования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Дорожная субвенция из государственного бюджета на эти цели запланирована в размере более 996 млн грн.
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