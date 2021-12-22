В Запорожье презентовали проект бюджета на 2022 год

РепортерUA 22 Дек 2021 - 09:09

В городском совете презентовали проект бюджета Запорожья на следующий год. Утвердить его планируется сегодня, 22 декабря, на сессии горсовета.

Как сообщили в мэрии, в бюджете на 2022 год учтено увеличение поступлений налога с доходов физических лиц, платы за землю, повышение социальных стандартов, предусмотренные законом «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», проведение реформы питания детей и учащихся, средства на проведение расчетов за потребленные коммунальные услуги и энергоносители, обеспечение отопительного сезона. 

В целом на 2022 год доходы бюджета запланированы на уровне 9 млрд 684 млн грн. Из них 1 млрд 381 млн грн - трансферты из государственного бюджета. Большинство этих трансфертов составляет образовательная субвенция, предназначенная для выплаты заработных плат педагогам – 1 млрд. 295 млн грн. Расходы бюджета составят около 10 млрд. грн – 9 млрд. 942 млн грн.

В 2022 году 3 млрд 637,5 млн грн запланировано на финансирование образования. 437 млн грн будут направлены на финансирование медицины. Расходы на образование и медицину предусмотрены в бюджете развития. Они составляют 119,2 и 83,2 млн грн соответственно. Эти средства будут направлены на приобретение оборудования, выполнение реконструкций, капитальных ремонтов и другое.

На социальную защиту в бюджете города заложено 190,8 млн грн. Среди них: 112,7 млн грн – на компенсацию льготного проезда, 47,4 млн грн – на предоставление материальной помощи. В жилищно-коммунальном хозяйстве 131,9 млн грн предусмотрено на ремонт внутриквартальных дорог и содержание придомовых территорий в рамках программы «Комфортные дворы».

Ряд проектов планируется профинансировать в рамках бюджета развития. В частности, реконструкцию нескольких парков и скверов по улицам Нагнибеды, Курузова, Спартака Маковского, Ивана Гутника-Залужного, Товарищеской и т.д. Сам бюджет развития составит чуть более 1,4 миллиарда гривен. Возрастут отчисления на медицину и питание детей в школах и детсадах.

На жилищно-коммунальное хозяйство из бюджета развития планируют направить 261,1 млн грн. Эти средства пойдут на ремонт лифтов, кровель, жилых домов, ливневой канализации.

Предусмотрены в бюджете и 750 млн грн на финансовую поддержку концерна «Городские тепловые сети», что позволит не повышать в этом отопительном сезоне тарифы на тепло для населения.

Проект бюджета Запорожья на 2022 год будет вынесен на рассмотрение 11-й сессии городского совета.

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