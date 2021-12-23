В Минобороны готовят алгоритм военного учета для женщин

РепортерUA 23 Дек 2021 - 09:42

Минобороны Украины готовит алгоритм, по которому женщины смогут встать на военный учет. Информацию планируют предоставить до конца следующей недели

Об этом сообщила советница замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире Hromadske.

Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Минобороны.

«Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов», - сказала Воронкова.

По ее словам, если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно.

«Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет», - отметила советница замминистра обороны.

Перечень, утвержденный приказом Минобороны от 11.10.2021 №313, охватывает сотни специальностей и профессий, например, на учет должны стать и главный бухгалтер, и менеджеры, и начальник юридического отдела.

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