В Минобороны готовят алгоритм военного учета для женщин

Минобороны Украины готовит алгоритм, по которому женщины смогут встать на военный учет. Информацию планируют предоставить до конца следующей недели
Об этом сообщила советница замминистра обороны Наталья Воронкова в эфире Hromadske.
Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Минобороны.
«Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов», - сказала Воронкова.
По ее словам, если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно.
«Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет», - отметила советница замминистра обороны.
Перечень, утвержденный приказом Минобороны от 11.10.2021 №313, охватывает сотни специальностей и профессий, например, на учет должны стать и главный бухгалтер, и менеджеры, и начальник юридического отдела.
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