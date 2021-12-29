Поставили заупокойную свечу: в реанимации больницы на Ивано-Франковщине произошел пожар с погибшими. Фото

В Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Погибли три пациента - две женщины и мужчина, сообщают в МВД.
Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы.
Правоохранители сообщают, что причиной пожара в Косовской больнице на Ивано-Франковщине стал человеческий фактор, неосведомленность об элементарных законах физики и пренебрежении правилами безопасности.
Отмечается, что в реанимации больницы работало одновременно пять кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.
«После трагической гибели одного из пациентов больницы от коронавируса, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы», - говорится в сообщении.
В МВД призвали руководителей медицинских учреждений запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.
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