В Украине будут штрафовать за курение электронных сигарет в общественных местах

РепортерUA 12 Янв 2022 - 13:34

За курение электронных сигарет, кальянов, устройств для нагрева (в том числе IQOS, glo) в общественных местах будут штрафовать, так как их приравняли к обычным сигаретам. Об этом говорится в Законе Украины № 1978-ІХ относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака, который 11 января 2022 года был официально опубликован.

За Закон Украины № 1978-ІХ в конце 2021 года отдали голоса 317 народных депутатов, на Рождество его подписал Президент Украины, а уже сегодня его официально опубликовали в парламентском издании «Голос Украины».

Закон предусматривает запрет:

  • курение электронных сигарет, устройств для нагрева и кальянов в общественных помещениях, местах.
  • продажи любых табачных изделий, электронных сигарет несовершеннолетним до 18 лет.

За нарушение штраф в размере от 1020 грн (повторное нарушение – 10200 грн).

  • продажи ароматизированных и со вкусом сигарет, электронных сигарет.
  • рекламы и спонсорства электронных сигарет, устройств для нагрева.

Теперь органы местного самоуправления получают полномочия определять дополнительные места свободные от курения.

Также Законом предусмотрено, что информация о вреде здоровья будет занимать 65% упаковки сигарет и табака для самокруток, 30% для электронных сигарет, контейнеров, жидкостей для них и хитсов, стиков для устройств для нагрева IQOS, glo.

Часть положений Закона вступают в силу с 1 июня 2022 г. (запрет курения в общественных местах), а часть через 18 и 24 месяца со дня официального опубликования (медицинские предупреждения на сигаретах размером 65%).

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