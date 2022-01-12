В Украине будут штрафовать за курение электронных сигарет в общественных местах

За курение электронных сигарет, кальянов, устройств для нагрева (в том числе IQOS, glo) в общественных местах будут штрафовать, так как их приравняли к обычным сигаретам. Об этом говорится в Законе Украины № 1978-ІХ относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака, который 11 января 2022 года был официально опубликован.
За Закон Украины № 1978-ІХ в конце 2021 года отдали голоса 317 народных депутатов, на Рождество его подписал Президент Украины, а уже сегодня его официально опубликовали в парламентском издании «Голос Украины».
Закон предусматривает запрет:
- курение электронных сигарет, устройств для нагрева и кальянов в общественных помещениях, местах.
- продажи любых табачных изделий, электронных сигарет несовершеннолетним до 18 лет.
За нарушение штраф в размере от 1020 грн (повторное нарушение – 10200 грн).
- продажи ароматизированных и со вкусом сигарет, электронных сигарет.
- рекламы и спонсорства электронных сигарет, устройств для нагрева.
Теперь органы местного самоуправления получают полномочия определять дополнительные места свободные от курения.
Также Законом предусмотрено, что информация о вреде здоровья будет занимать 65% упаковки сигарет и табака для самокруток, 30% для электронных сигарет, контейнеров, жидкостей для них и хитсов, стиков для устройств для нагрева IQOS, glo.
Часть положений Закона вступают в силу с 1 июня 2022 г. (запрет курения в общественных местах), а часть через 18 и 24 месяца со дня официального опубликования (медицинские предупреждения на сигаретах размером 65%).
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