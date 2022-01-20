В Запорожье изменится дорожное движение на мосту Преображенского: карта

РепортерUA 20 Янв 2022 - 10:54

В связи с открытием вантового моста в Запорожье произойдет смена организации дорожного движения на мосту имени Инженера Преображенского.

Движение по мосту Преображенского будет организовано в одностороннем направлении в сторону острова Хортица.

Заехать на мост можно будет с Прибрежной автомагистрали и улицы Сергея Тюленина, где движение разрешено только прямо. Совершать поворот налево с улицы Тюленина на Прибрежную автомагистраль — запрещено.

Выезд с моста будет в двух направлениях. Справа: для легковых автомобилей и грузовых транспортных средств, а слева – общественный и легковой транспорт.

Предварительно смена организации дорожного движения состоится 22 января.

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