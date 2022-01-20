В Запорожье изменится дорожное движение на мосту Преображенского: карта

В связи с открытием вантового моста в Запорожье произойдет смена организации дорожного движения на мосту имени Инженера Преображенского.
Движение по мосту Преображенского будет организовано в одностороннем направлении в сторону острова Хортица.
Заехать на мост можно будет с Прибрежной автомагистрали и улицы Сергея Тюленина, где движение разрешено только прямо. Совершать поворот налево с улицы Тюленина на Прибрежную автомагистраль — запрещено.
Выезд с моста будет в двух направлениях. Справа: для легковых автомобилей и грузовых транспортных средств, а слева – общественный и легковой транспорт.
Предварительно смена организации дорожного движения состоится 22 января.
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