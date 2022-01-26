На Мадагаскаре тропический циклон вызвал затяжные дожди: более 30 погибших. Фото

На Мадагаскаре тропический циклон Ана вызвал затяжные дожди, в результате наводнений погибли 34 человека, 64 тысячи пострадали. Об этом сообщает The Watchers.
Сообщается, что более 58 тысяч человек пострадали в регионе Аналаманга. В столице Антананариву из-за разрушения домов по меньшей мере 10 человек погибли с 17 по 19 января, еще 24 - в выходные.
Более 6 800 домов затоплены, многие здания находятся под угрозой затопления или обрушения. Почти 39 тысяч человек были эвакуированы.
Занятия в школах в регионе Аналаманга и других районах приостановлено до 28 января.