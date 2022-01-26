На Мадагаскаре тропический циклон вызвал затяжные дожди: более 30 погибших. Фото

РепортерUA 26 Янв 2022 - 15:06

На Мадагаскаре тропический циклон Ана вызвал затяжные дожди, в результате наводнений погибли 34 человека, 64 тысячи пострадали. Об этом сообщает The Watchers.

Сообщается, что более 58 тысяч человек пострадали в регионе Аналаманга. В столице Антананариву из-за разрушения домов по меньшей мере 10 человек погибли с 17 по 19 января, еще 24 - в выходные.

Более 6 800 домов затоплены, многие здания находятся под угрозой затопления или обрушения. Почти 39 тысяч человек были эвакуированы.

Занятия в школах в регионе Аналаманга и других районах приостановлено до 28 января.

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