Командующий Нацгвардией подал в отставку

РепортерUA 27 Янв 2022 - 16:50

Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре. Об этом он заявил на брифинге в Днепре в четверг, 27 января.

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии», - сказал Балан.

Напомним, трагедия в Днепре произошла в 4 часа утра 27 января. В Днепровское районное управление полиции поступило сообщение, что на территории Южного машиностроительного завода открыт огонь из автоматического оружия по военным.

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