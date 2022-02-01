Коронавирус в Украине - за сутки более 30 тыс. заболевших

РепортерUA 01 Фев 2022 - 08:47

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 30 768 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Харьковской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2069 человек; летальных исходов - 192; выздоровели - 8 835 человек. Протестировали методом ПЦР - 67 886 человек, методом ИФА - 6074, экспресс-тестами - 56 700.

Больше всего новых заражений во Львовской (3411), Харьковской (1977) областях, а также в Киеве (2363).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 095 263 человека; выздоровели - 3 631 580 человек; летальных случаев - 100 395.

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