МОЗ сократило сроки лечения от COVID: когда выходить из самоизоляции

Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19. Соответствующие изменения внесены в приказ № 722, которым регулируется организация медицинской помощи при заражении коронавирусом.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сокращены сроки амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения. Ранее пациент с COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.
Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.
Когда выходить из самоизоляции
Если пациент получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов, то самоизоляцию можно завершать. Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.
Подтвержденным считается случай COVID-19 без симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие - контакт с подтвержденным случаем COVID-19.
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