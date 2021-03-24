В запорожском аэропорту заработали новые правила: все пассажиры должны пройти самоизоляцию

РепортерUA 24 Мар 2021 - 16:02

Кабинет Министров усилил правила въезда в Украину. В пресс-службе Международного аэропорта «Запорожье» рассказали, какие ограничения ждут пассажиров.

Обновленные правила пересечения границы начали действовать с полуночи 23 марта текущего года. Теперь, независимо от того, из какой страны возвращаются украинцы, они должны загрузить приложение «Дія» и пройти самоизоляцию в течение 14 дней.

Исключения:

• Наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до пересечения границы;

• Граждане Украины, не достигшие 12 лет;

• Водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

• Граждан Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Отметим, что иностранцы и лица без гражданства обязательно должны предоставлять справку с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. А также, страховой полис, покрывающий лечение COVID-19.

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