В запорожском аэропорту заработали новые правила: все пассажиры должны пройти самоизоляцию

Кабинет Министров усилил правила въезда в Украину. В пресс-службе Международного аэропорта «Запорожье» рассказали, какие ограничения ждут пассажиров.
Обновленные правила пересечения границы начали действовать с полуночи 23 марта текущего года. Теперь, независимо от того, из какой страны возвращаются украинцы, они должны загрузить приложение «Дія» и пройти самоизоляцию в течение 14 дней.
Исключения:
• Наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до пересечения границы;
• Граждане Украины, не достигшие 12 лет;
• Водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
• Граждан Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.
Отметим, что иностранцы и лица без гражданства обязательно должны предоставлять справку с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. А также, страховой полис, покрывающий лечение COVID-19.
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