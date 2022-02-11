В ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов

РепортерUA 11 Фев 2022 - 13:05

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от своего завершения в мире. Из-за того, что будут появляться новые, другие штаммы COVID-19.

Как заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумы Сваминатан: «Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающим беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», - сказала она, цитирует WHBL.

Напомним, ранее в ВОЗ допустили возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году.

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