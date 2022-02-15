Фоторепортаж: как запорожская молодежь отметила День всех влюбленных

В Запорожье, 14 февраля, в День святого Валентина прошел квест «Марафон чувств», который завершился кинопоказом по случаю романтического праздника. Стартовал квест на бульваре Шевченко.
Всего для участия в праздничном квесте «Марафон чувств» определились 27 пар, которые прошли предварительную регистрацию и заполнили google-форму. Стартовая локация – Стела Влюбленных на бульваре Шевченко, финальная – площадь Фестивальная. Организаторы подготовили символическое количество квест-точек и соответственно задач – 14, поскольку День всех влюбленных празднуют именно 14 февраля.
Когда начались соревнования между парами, все участники принялись делать десятки фото для выполнения заданий. В часности: насчитать как можно больше сердец на своем пути, выкладывать тематические истории в личный профиль Instagram, собирать просмотры и лайки.
Когда время близилось к подсчету баллов, участники собирались в кинотеатре им. Довженка. Там их ждали организаторы, которые готовили подарки всем участникам в виде брендированных шоперов и билеты на фильм «Анчартед». В здании кинотеатра влюбленных и посетителей ждали небольшие угощения и фотозона с воздушными шарами.
В 18:00 были оглашены имена победителей в двух номинациях. Первая за наибольшее количество набранных баллов, а вторая номинация за наибольшее количество лайков в онлайн-розыгрыше, который проводилось до 10:00 14 февраля. Главный приз за победу в одной из номинаций это романтический ужин в ресторане «Sunrise Park» на 800 гривен. Аналогичный подарок ожидал победителей онлайн-розыгрыша.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.