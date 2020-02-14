Валентинки военным и флешмоб с поцелуями: как в Запорожье отмечают праздник влюбленных. Фото. Видео

Сегодня, 14 февраля, в Запорожье в сквере Театральном возле театра Магара проходит городской праздник ко Дню святого Валентина. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Праздник начался с ознакомления гостей со всеми тематическими локациями в сквере. В частности, запорожцы могли подписать валентинки, которые отправятся военным ВСУ в зону боевых действий, сфотографироваться с аниматорами-купидонами, сделать селфи в фотозоне «Love is...» или попробовать победить шарики в виде сердец в локации хейтеров дня влюбленных «День штата Аризона».
В рамках праздника также прошел флешмоб на самый массовый поцелуй в течение одной минуты. И хоть самым массовым он так и не стал, но зато помог приукрасить мероприятие как минимум для участвующих парочек.
Кроме того, для самых активных подготовили инста-квест, победители которого получат сертификат на ужин вдвоем. При этом участвовать в квесте могли не только влюбленные пары, но и друзья. Участникам раздали задания, после выполнения которых будет определен победитель.
Напомним, что это не единственное тематическое мероприятие в городе. Ранее РепортерUA создал подборку интересных локаций, которые помогут запорожцам не заскучать в День святого Валентина.