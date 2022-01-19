Как запорожцы на Крещение окунались в Днепр. Видео

РепортерUA 19 Янв 2022 - 14:27

Сегодня, 19 января, в Запорожье в честь праздника Крещения Господнего состоялись традиционные городские купания. РепортерUA побывал на Центральном пляже города и запечатлел лучшие моменты на видео.

В Запорожье крещенские купания прошли на Центральном и Правобережном пляжах города. Безопасность в воде и порядок на суше обеспечивали полиция и сотрудники ГУ ГСЧС в Запорожской области.

На пляже установили несколько пунктов обогрева с отапливаемыми палатками и горячим питьем. Дополнительной охраной обеспечили и Правобережный пляж.

Как это было, смотрите в сюжете РепортерUA:

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