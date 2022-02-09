Комиссия МВД нашла факты «внеуставных отношений» в воинской части в Днепре

РепортерUA 09 Фев 2022 - 10:48

Комиссия МВД нашла факты «внеуставных отношений» в воинской части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук устроил смертельную стрельбу. При этом выявлены нарушения порядка и организации службы, что привели к трагедии. Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook.

«Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии», - написал Енин.

По его словам, было выявлено нарушение в порядке доступа к комнате хранения оружия, а также зафиксировано отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть должным образом заперта.

«Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих - ряд медикаментов в аптечке отсутствовал», - отметил Енин.

Как сообщил заместитель главы МВД, также были выявлены факты «внеуставных отношений».

«Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР», - отметил Енин.

Он подчеркнул, что правоохранителям пока неизвестны мотивы убийства, их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования.

Задача служебного расследования, проводимого МВД - установление морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и т.д. Он также отметил, что часть раненых военнослужащих уже выписаны из реанимации.

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