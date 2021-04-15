Праздники во время карантина: на Пасху и майские запорожцев просят остаться дома

Из-за значительного распространения заболевания COVID и карантина «красной» зоны жителей Запорожской области призывают не пренебрегать введенными ограничениями и провести майские праздники и Пасху дома.
Об этом шла речь во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области.
Как рассказал заместитель генерального директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Мащак, Запорожская область устанавливает очередные антирекорды по заболеваемости на COVID. За прошедшие сутки было зафиксировано максимальное количество заболевших в этом году - 1 тыс 15 случаев заболевания.
Прогнозируются дальнейшая тенденция к увеличению количества заболевших. Из-за распространения болезни карантин может быть продлен на неопределенное время.
Чтобы минимизировать социальные контакты и остановить передачу вируса запорожцев призывают провести майские праздники и праздник Пасху дома. Руководителям территорий поручено принять меры по максимальному ограничению посещения культовых зданий, других мест богослужений и религиозных собраний, по возможности, полностью перевести религиозные церемонии, обряды и процессии в дистанционный режим с использованием электронных средств коммуникации.
Жителей региона призывают соблюдать все карантинные мероприятия, уменьшить общение и контакты с другими людьми и на праздники оставаться дома, отказавшись от массовых гуляний и посещения мест скопления людей.
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