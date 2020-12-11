Депутаты уже несколько часов не могут избрать председателя Запорожского облсовета

Сегодня, 11 декабря, в Запорожье проходит первая сессия областного совета восьмого созыва. Депутаты уже несколько часов пытаются выбрать председателя и секретаря областного совета.
Как сообщает корреспондент РепортерUA, на пост главы областного совета выдвинули четырех депутатов: Виталия Боговина (действующий глава Запорожской ОГА, партия «Слуга народа»), Павла Матвиенко (экс-глава облсовета 2010-2013, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь»), Евгения Георгиева (партия «Европейская Солидарность») и Геннадия Шевченко (директор фирмы «Будсервис», партия Владимира Буряка «Єднання»).
После перерыва во фракции ОПЗЖ и «Европейская солидарность» заявили, что снимают своих кандидатов, ссылаясь на возможные фальсификации при голосовании. В результате претендентами на пост председателя облсовета остались Виталий Боговин и Геннадий Шевченко.
Главу областного совета должны выбирать тайным голосованием.
Сейчас возникла протяженная пауза - перерыв длится более полутора часа. Члены комиссии не могут подписать итоговый протокол и определиться, каким должен быть бюллетень, а председатель комиссии Трипольская заявляет о том, что на нее осуществляется давление.
Напомним, сегодня, 11 декабря, проходит первая сессии Запорожского областного совета восьмого созыва.
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