Депутаты уже несколько часов не могут избрать председателя Запорожского облсовета

РепортерUA 11 Дек 2020 - 19:38

Сегодня, 11 декабря, в Запорожье проходит первая сессия областного совета восьмого созыва. Депутаты уже несколько часов пытаются выбрать председателя и секретаря областного совета.

Как сообщает корреспондент РепортерUA, на пост главы областного совета выдвинули четырех депутатов: Виталия Боговина (действующий глава Запорожской ОГА, партия «Слуга народа»), Павла Матвиенко (экс-глава облсовета 2010-2013, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь»), Евгения Георгиева (партия «Европейская Солидарность») и Геннадия Шевченко (директор фирмы «Будсервис», партия Владимира Буряка «Єднання»).

После перерыва во фракции ОПЗЖ и «Европейская солидарность» заявили, что снимают своих кандидатов, ссылаясь на возможные фальсификации при голосовании. В результате претендентами на пост председателя облсовета остались Виталий Боговин и Геннадий Шевченко. 

Главу областного совета должны выбирать тайным голосованием.

Сейчас возникла протяженная пауза - перерыв длится более полутора часа. Члены комиссии не могут подписать итоговый протокол и определиться, каким должен быть бюллетень, а председатель комиссии Трипольская заявляет о том, что на нее осуществляется давление. 

Напомним, сегодня, 11 декабря, проходит первая сессии Запорожского областного совета восьмого созыва.

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