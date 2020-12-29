Депутаты Запорожского областного совета приняли бюджет-2021: основное

Сегодня, 29 декабря, депутаты Запорожского областного совета восьмого созыва в ходе первой сессии приняли программу бюджета области на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Отмечается, что в следующем году доход областного бюджета планируется на уровне 4,4391 млрд грн. Из них собственных средств - 2,6732 млрд грн, трансферы с госбюджета - 1,7659 млрд грн. Расходы рассчитаны таким образом, чтобы они не превышали доходы.
Львиная доля его доходов - 1,973 млрд грн (73,8%) - это налог на доходы физических лиц. Также доходы планируется получить за счет налога на прибыль (176,3 млн грн или 6,6%), экофонда (104,8млн грн или 3,9%), платы за админуслуги (51,7млн грн или 1,9%).
В 2021 году бюджетная система Запорожской области немного трансформируется. Если в 2020 году средства областного бюджета распределялись среди 190 местных бюджетов (1 областного, 4 - городов областного значения, 48 - бюджетов ОТГ, 20 - сводных бюджетов районов, 20 районных бюджетов, 4 городских городов районного значения, 11 поселковых и 102 сельских), следующем году Запорожская область будет иметь 73 местных бюджета, 1 областной, 5 - районных и 67 бюджетов общин.
Следовательно, за счет трансфертов из государственного бюджета, общая сумма которых составляет 1,7659 млрд грн, в следующем году планируют направить: на ремонт дорог - 734,1 млн грн, на образование - 583,9 млн грн, на поддержку системы здавоохранения - 130,1 млн грн, на жилье для детей-сирот - 47,9 млн грн, на поддержку лиц с особыми образовательными потребностями - 32,3 млн грн.
Основные статьи расходов областного бюджета (4,4391 млрд грн) - содержание коммунальных учреждений (2,831 млрд грн), региональные программы (213,7 млн грн), природоохранные мероприятия (104,8 млн грн), резервный фонд (34,1 млн грн).
Депутаты также утвердили ряд программных мероприятий на 2021 год на общую сумму 213,7 млн грн. Наибольшую сумму - 73,8 млн грн - направлено на поддержку учреждений здравоохранения. Также депутаты обеспечили средствами социальные выплаты и пособия гражданам - 57,1 млн грн, строительство - 43,8 млн грн, оздоровления детей - 30,2 млн грн. По предложению отдельных депутатов, на 4 млн грн увеличены расходы на развитие физической культуры и спорта. В 2021 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 6 млн грн.
Кроме того, депутаты восьмого созыва сохранили областную «Программу содействия выполнению депутатских полномочий», разработанную предшественниками. После дискуссий и консультаций депутаты поддержали выделение средств на так называемый депутатский фонд.
Поэтому каждый депутат в следующем году получит по 1 млн грн. Из них по 300 тыс грн каждый сможет направить на материальную помощь избирателям, которые находятся в затруднительном положении или требуют стоимостного лечения, и по 700 тыс грн - на реализацию инфраструктурных проектов.
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