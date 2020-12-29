Онлайн-репортаж бюджетной сессии Запорожского облсовета. Видео

Сегодня, 29 декабря, депутаты Запорожского областного совета в который раз собрались, чтобы продолжить первую сессию. В повестке дня – обращение депутатов, внесение ряда изменений в существующие программы и областной бюджет на 2021 год.
Напомним, что во время предыдущей сессии Виталий Боговин заявил о сложении полномочий председателя облсовета, и в течение нескольких часов депутаты избрали нового главу. Впервые в истории им стала женщина – представительница политсилы «Слуга народа» Елена Жук.
Путем тайного голосования были избраны и заместители главы областного совета. Должность первого заместителя занимает Людмила Любим от «Оппозиционного блока», заместители – Владислав Куценко от «Батькивщины» и Геннадий Фукс от партии «За майбутнє».
Также в ходе предыдущего заседания были созданы и избраны 11 постоянных комиссий областного совета.
11:17. Елена Жук просит депутатов занимать места, чтобы начинать работу.
В зале также присутствуют журналисты.
Глава облсовета спрашивает о готовности депутатов регистрироваться.
11:20. Регистрация депутатов. Присутствуют 49 депутатов. Сессия полномочна.
11:21. Минута молчания в честь погибших на Донбассе украинских военных.
Елена Жук напоминает об избранном секретариате и представленных в областном совете политических фракциях.
Так, процедуру оформления документов для создания фракций прошли партии «Оппозиционный Блок» и «Батьківщина». Известно, что фракцию «Оппоблока» возглавляет Евгений Балицкий, в составе фракции 8 депутатов: Евгений Балицкий, Алексей Кравчун, Елена Крикун, Людмила Любим, Николай Пастушенко, Сергей Путря, Игорь Чумаченко. Фракцию «Батьківщина» возглавил Вячеслав Колесников. Во фракцию объединились 7 народных избранников: Вячеслав Колесников, Владислав Куценко, Валерия Матвиенко, Наталья Авраменко, Валентина Зайцева, Виктор Щербина, Екатерина Гогунская.
11:23. В повестку дня заседания внесено 22 вопроса. Депутаты голосуют за повестку дня. За - 45 депутатов, повестка дня утверждена.
Елена Жук сообщает, что депутаты переходят к рассмотрению вопросов повестки дня.
Первый вопрос - увольнение Елены Мартыненко с должности Новониколаевской общеобразовательной школы-интерната.
Депутаты голосуют за основу. За - 47. Елена Жук предлагает голосовать в целом, но у Геннадия Шевченко есть вопрос - какая дальнейшая судьба учреждения. Докладчик сообщает, что вопрос об увольнении.
Заместитель директора Департамента образования сообщает, что заведение сейчас без учащихся, так как оно находится в процессе перепрофилирования.
Елена Жук предлагает проголосовать в целом. За 43, решение об увольнении принято.
11:34. Рассматривается вопрос об увольнении Олеси Шахаровой с должности временно исполняющего обязанности главы Запорожского областного центра социально-психологической помощи из-за того, что она уходит в декрет. Голосуют за основу. За - 47. Елена Жук предлагает голосовать в целом - 41 депутат поддержал, решение не принято.
Депутаты предлагают заслушивать представителей департаментов, чтобы понимать, что будет с учреждениями после увольнения руководителей, и разработать алгоритм действий в таком случае.
Елена Жук предлагает вернутся к голосованию. Некоторые депутаты отказываеюся переголосовывать из-за нарушения регламента.
Голосованием вопрос возвращают на переголосование. Депутаты голосуют за основу, за - 47. Голосуют в целом, за - 48. Решение об увольнении Олеси Шахаровой принято.
11:46. Депутаты переходят к рассмотрению изменений в бюджет на 2020 года.
Об изменениях докладывает директор Департамента финансов ОГА Сергей Медведь.
Слово берет Павел Матвиенко от ОПЗЖ. Сообщает, что их фракция выражает недоверие к подготовке сессии, что заранее не было предупреждено о ее проведении, поэтому депутаты ОПЗЖ в своем большинстве не присутсвуют на заседании.
Евгений Балицкий от «Оппозиционного блока» просит представителей ОПЗЖ быть корректными и участвовать в работе комиссий. Николай Фролов от политсилы «За майбутнє» предлагает депутатам выступать только относительно рассматриваемых вопросов.
Алексей Холод спрашивает о бюджетных платежах и о репликации по поводу планирования комиссий и бюджета. Его слова комментирует Балицкий.
12:00. Депутаты голосуют за основу и в целом. Решение принято.
12:05. Рассматривается вопрос о внесении изменений в решение областного совета «О программе развития образования Запорожской области на 2018-2020 гг». Депутаты не принимают.
12:06. Рассматривается вопрос об изменениях и дополнениях в «Программу развития здравоохранения в Запорожской области на 2018-2022 гг». Голосуют за основу. За - 48. Голосуют за предложение. Не поддерживают.
Елена Жук предлагает проголосовать за возвращение к голосованию за правку. Депутаты поддерживают 50 голосами. Голосуют за предложения.
Предлагает голосовать за проект решения в целом. За - 51, решение принято.
12:18. Рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в «Программу развития культуры Запорожской области на 2018-2020 гг».
Владимир Крючев от фракции «За майбутнє» сообщает, что на бюджетной комиссии было решено снять этот вопрос, чтобы перенести на следующую сесси. Голосуют за основу, решение не принято.
Рассматривается вопрос о внесении изменений в программу развития культурных национальных меньшинств на 2018-2022 гг.
Голосуют за основу. За - 46. Голосуют в целом. За - 45, решение принято.
12:23. Рассматривается вопрос о внесении изменений в программу развития дорог Запорожской области на 2020-2022 гг. Предлагается откорректировать сумму субвенции.
Депутаты дискутируют на тему, находится ли вопрос ремонта дорог государственного значения в юрисдикции Запорожского областного совета, а именно вопрос финансирования этих дорог.
Николай Фролов отмечает, что голосовать за финансирование разработки проектной документации строительства дорог необходимо, чтобы эти дороги имели шансы на ремонт.
Голосуют за основу. За - 38, решение не принято.
12:45. Рассматривается вопрос об изменениях в программу развития лесного фонда Запорожской области на период до 2022 года.
Вносится предложение о перенесении этого вопроса на январскую сессию. Голосуют за основу. За - 15. Решение не принято.
12:47. Рассматривается вопрос о внесении изменений в программу «Сельский двор». Изменения предусматривают продление действия программы до 2025 года.
Елена Жук ставит проект решения на голосование за основу. За - 47. Голосуют в целом. За - 40, решение не принято.
Между представителями фракций разворачивается дискуссия относительно озвученных при принятии решений технико-юридических правок, а именно способ и законность их применения в Запорожской областном совете.
Также некоторые депутаты просят вернуться к вопросу о программе поддержки жителей села. Об этом также докладывает Людмила Любим, которая сообщает, что средства в программу заложены, и ее непринятие просто останавливает работу программы на неопределенный срок, что лишает жителей сел необходимых им кредитов.
Депутаты не поддерживают возвращение вопроса на голосование.
13:07. Рассматривается внесение изменений в перечень мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов, которые финансируются за счет фондов защиты окружающей среды местных бюджетов в 2020 году. Докладчик сообщает, что изменения касаются финансирования запорожского ботанического сада.
Голосуют за основу. За - 40. Решение не принято.
13:20. Елена Жук объявляет перерыв в 7 минут.
14:00. Стало известно о создании еще одной фракции, которую вошли 10 депутатов. Это фракция партии «Европейская Солидарность».
14:38. Глава облсовета Елена Жук просит депутатов занять места.
15:09. Повторяет просьбу.
15:11. Регистрация. Елена Жук сообщает, что в зале 52 депутата.
От Людмилы Любим поступило предложение повторно рассмотреть проект решения о внесении изменений в программу поддержки сельского населения. Также о внесении изменений и дополнений перечня мер, направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов, которые финансируют за счет фондов окружающей среды местных бюджетов в 2020 году. И изменения очередности рассмотрения вопросов, а именно продолжить рассмотрение вопросов в такой последовательности: № 13, 14, 15, 17 , 19, 20, 21, 22, 10, 11, 12, 18.
Голосуют. За - 43, решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 о региональной программе строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры социально-культурного и экологического назначения на период до 2024 года.
Голосуют за основу. За 42, решение не принято.
Рассматривается вопрос о программе поддержки информационного развития пространства на 2021-2025 гг.
Голосуют за основу. За - 21, решение не принято.
Рассматривается вопрос о соглашении инвестиционной программы КП «Облводоканал». Голосуют за основу и в целом. За - 43, решение принято.
15:19. Рассматривают вопрос о финансовой поддержке КП, которые относятся к общей собственности ТО, сел, поселков Запорожской области. Голосуют за основу. За - 43. Голосуют за предложение. Предложение не приняли. Голосуют в целом с учетом правки. За - 36, решение не принято.
Переголосовуют без учета правки. За - 43, решение принято.
Рассматривается о порядке составления, утверждения и внесение изменений в финансовые планы коммунальный некомерционных предприятий, которые являются объектами общей собственности общин, сел, поселков, городов Запорожской области для сферы здравоохранения.
Голосуют за основу. За - 43.
Голосуют за проект решения в целом. За - 43, решение принято.
15:30. Рассматривается вопрос о присвоении ранга должностного лица главе Запорожского областного совета.
Докладывает Маргарита Трипольская от СН. Елена Жук заявлет о конфликте интересов, сообщает, что не будет голосовать.
Депутаты голосуют. За - 42, решение не принято.
Рассматривается вопрос о присвоении ранга должностного лица местного самоуправления первому заместителю и заместителям главы облсовета. Депутаты не поддерживают.
Поступает предложение переголосовать вопросы о присвоении рангов. Инициатива не поддерживается.
Рассматривается вопрос об условиях оплаты труда главы облсовета и его заместителей. Елена Жук, Людмила Любим, Геннадий Фукс и Владислав Куценко заявляют о конфликте интересов. Решение не принято.
15:37. Рассматривается вопрос об обращении депутатов облсовета в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины относительно финансирования важнейших проблем Запорожской области.
Голосуют за основу. За 42, решение не принято. Вносится предложение о возвращении вопроса на голосование за оснву. Поддержано. Голосуют за основу. За - 42, не поддержано.
Докладывает Владимир Кюрчев от фракции «За майбутнє». Вопрос осносится темы недофинансирования Запорожского областного бюджета из госбюджета.
Голосуют за возвращение вопроса. За -43, решение принято.
Голосуют за обращение за основу. За - 43. Голосуют в целом. За - 43. Решение принято.
15:50. Рассматривается вопрос внесения изменений в программу поддержки сельского населения. Голосуют за основу. За - 42, решение не принято.
Рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в перечень мер, направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов, которые финансируют за счет фондов окружающей среды местных бюджетов в 2020 году. Голосуют за основу. За - 43. Предлагается голосовать в целом. За - 43, решение принято.
Рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в программу строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры социально-культурного и экологического назначения. Голосуют за основу. За - 43. Голосуют в целом. За - 43, решение принято.
15:53. Рассматривается вопрос № 18 об областном бюджете на 2021 год.
Слово для доклада предоставляется директору Департамента финансов ЗОГА Сергею Медвидю.
Голосуют за основу. За - 43. От ОГА поступило предложение № 1. Поддерживают. Также предложение № 2. Поддерживают. Предложение № 3 от ЗОГА (решения бюджетной комиссии, снятие не поддержаных депутатами вопросов и прочее). Поддержали.
Медвидь сообщает, что раз не поддержана программа развития дорог, просит заложенную в бюджете сумму в 400 тыс. грн перенаправить в сферу здравоохранения.
От депутатов есть предложение о выделении 4 млн грн для программы развития спорта в Запорожской области.
Просят переголосовать вопрос развития дорог и вернуть средства в эту программу, так как этот вопрос хозяйственный, а никак не политический.
Поступило предложение внести правку в бюджет на 2021 год относительно спорта, поскольку отдельного вопроса о программе в повестке дня нет.
Ставят правку депутата Чередниченко об увеличении финонсирования программы развития спорта с 2 до 6 млн грн. За - 40, правка не принята.
16:18. Голосуют за протокольное решение, предложенное депутатом Чумаченко об увеличинии фонда. За - 42, не принято.
Депутат Чередниченко возмущается. Глава областного совета Елена Жук дает перерыв в 5 минут, чтобы депутаты успокоились. Говорит, что правила одни для всех - вначале порядок.
16:24. Людмила Любим просит депутатов занять места. Вносит предложение по выделению средств на программу развития спорта. Сообщает, что можно изменить правку, выделив средства не из ковидного фонда, а из резервного.
Депутатов просят занять места и начать работать.
16:29. Елена Жук сообщает, что поступило предложение переголосовать вопрос о правке в бюджете относительно программы поддержки спорта.
Депутаты также просят вернуть вопрос о депутатских фондах.
Голосуют за предложение по спорту. За - 43, предложение принято. Источник дополнительных средств - резервный фонд.
Докладывает Игорь Чумаченко. Вносит предложение по двум програмам: депутатские фонды и программа «Навстречу людям». Всего 126 млн грн. Просит поддержать протокольное решение.
Ставится на голосование. За - 43, протокольное решение.
Елена Жук предлагает проголосовать за проект решения бюджета-2021 в целом. За - 43, решение принято.
Предложение от депутата Машинского о дорогах. Депутаты голосуют о возвращении вопроса. За - 43. Голосуют за основу. За - 43. Вносится техническая правка от ОГА. Поддерживается.
Проект решения о внесении изменений в программу поддержки дорог поддержали в целом 43 голосами.
Слово Александру Коваленко (партия Буряка «Єднання»). Просит вернуть на голосование проект о поддержке села.
Депутаты также просят вернуть на рассмотрение вопрос о программе образования.
16:39. Голосуют за возвращение проекта о поддержке села. Вернули. Голосуют за основу. За - 43. Голосуют в целом. За - 43, решение принято.
Голосуют за возвращение проекта решения о внесении изменений в программу развития образования. За - 41, решение не принято.
16:40. Елена Жук объявляет перерыв в работе первой сессии.
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