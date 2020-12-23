Продолжение следует: онлайн-репортаж первой сессии Запорожского областного совета. Видео (Обновлено)

Сегодня, 23 декабря, депутаты Запорожского областного совета восьмого созыва продолжат свою первую сессию. Об этом стало известно сегодня утром из сообщения пресс-службы ведомства.
Прошлая попытка продолжить первую сессию 17 декабря не состоялась - не удалось собрать кворум. Тогда в зале заседаний зарегистрировались только 35 депутатов и 84.
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Продолжение первой сессии Запорожского облсовета: заседание снова не состоялось из-за отсутствия кворума. Видео
Отметим, что сегодня, 23 декабря, в повестку дня включен проект решения о досрочном прекращении полномочий троих депутатов – Сергея Селевича, Виталия Толочека и Романа Терехова, которые ранее вышли из фракции «Слуги народа».
Также на сессии собираются рассмотреть создание постоянных комиссий Запорожского областного совета, внесение изменений в решение облсовета «Об утверждении численности, структуры и условий оплаты труда сотрудников исполнительного аппарата областного совета», согласование инвестиционной программы коммунального предприятия «Облводоканал» Запорожского областного совета на 2021 год и другие.
14:03. Депутаты Запорожского областного совета собираются в зале заседаний. На месте также присутствуют СМИ.
14:06. Председатель Запорожского областного совета Виталий Боговин занимает место в президиуме. Просит депутатов и присутствующих занимать места, чтобы начинать работу.
14:08. Регистрация депутатов в зале. На месте 41 депутат из 84. Виталий Боговин сообщает, что в связи с техническими проблемами будет повторная регистрация.
Павел Матвиенко (ОПЗЖ) просит закрыть ноутбуки депутатов, которых нет в зале. Коваленко просит перерегистрацию
Виталий Боговин просит занять места депутатов, которые ходят по залу заседаний.
Повторная регистрация - 45 депутатов из 84. Сессия полномочна.
14:13. Глава областного совета Виталий Боговин выходит за трибуну и говорит о том, что запорожцы ждут от депутатов не политические «склоки» в областном совете, а решение. Занимает место в президиуме.
Павел Матвиенко (ОПЗЖ) просит дать ему слово, прерывая Виталия Боговина. Председатель облсовета просит подождать, когда будет время для выступления. Поздравляет Александра Старуха с назначением на должность главы Запорожской областной государственной администрации.
Слово предоставляется Александру Старуху. Он говорит, что депутаты должны понимать, что значит непринятие бюджета и что такое 43 млн гр субвенции на покупку медицинского оборудования. Отмечает, что необходимо создать бюджетные комисии, другие комиссии для решения технических вопросов.
Слово предоставляется Павлу Матвиенко. Рассказывает о том, что такого «беспредела» во время выборов председателя облсовета еще не было. Говорит, что никому не понятно, как проходили выборы Виталия Боговина - за закрытой дверью кабинета или с помощью цифр в бюллетенях, что исключает анонимность голосования.
- Зачем этот позор для нас? Я понимаю, что есть деньги, бюджетные вопросы, их решение - мы за. Но когда все начинается с такого... Мы не можем позволить опозориться на весь мир. Подводя итоги мы считаем, что сегодня не сессия, а собрание депутатов. Это совершенно не легитимный способ для решения вопросов. Хочу напомнить, что мы созвали сессию, легитимную, провели письменное голосование (шесть регистраций), избрали законного председателя - 44 голосами. А господин Боговин подал вторую заявку и, блокирует подачу законной заявки.
14:34. Боговин поблагодарил Матвиенко за выступление. Напоминает, что 11 декабря был избран секретариат областного совета.
14:36. Утверждается повестка дня. Виталий Боговин отзывает из повестки дня проект решения о досрочном прекращении полномочий троих депутатов – Сергея Селевича, Виталия Толочека и Романа Терехова.
Голосуют. За 43 - повестка дня утверждена.
Матвиенко заявляет, что в зале насчитали только 42 депутата, просит Старуха вмешаться. Некоторые депутаты требуют перерегистрации.
Александр Коваленко (Єднання) просит депутатов не мешать и продолжить сессию.
Матвиенко вновь выходит за трибуну, просит подтвердить, что сессия полномочна, и в зале зарегистрированы более 43 депутатов.
14:46. Виталий Боговин сообщает, что областной совет переходит к рассмотрению проекта решения «Об утверждении численности, структуры и условий оплаты труда сотрудников исполнительного аппарата областного совета».
Проект решения ставят на голосование за основу. За - 44 депутата. Дополнений к решению нет. Голосуют в целом. За - 44, решение принято.
14:48. Рассматривается вопрос о назначении первого заместителя главы Запорожского обласного совета и заместителей главы Запорожского областного совета. Председатель Запорожского областного совета вносит следующие кандидатуры: Людмила Любим (Оппозиционный блок) на должность первого зама, на должности заместителей - Владислав Куценко (Батькивщина) и Геннадия Фукса (За майбутнє).
Боговин просит сформировать счетную комиссию. Политические силы предлагаютсвнести в счетную комиссию: Вячеслав Колесников (Батькивщина), Алевтина Лепетчинко, Алексей Кравчун, Алексей Беликов (Єднання), Александра Белый (Слуга народа).
Депутаты голосуют за протокольное решение. За - 45, решение принято.
Боговин просит счетную комиссию собраться в комнате президиума и приступить к работе.
14:51. Объявляется перерыв на 15 минут для работы счетной комиссии.
15:46. Часть депутатов находится в сессионном зале. Виталий Боговин и Александр Старух беседуют в президиуме. Ожидание затягивается.
16:16. Виталий Боговин просит депутатов занять места.
16:23. Депутаты собираются в зале.
16:25. Слово предоставляется главе счетной комиссии.
- Решили избрать главой счетной комиссии Александра Белого. Избрали заместителем Владислава Колесникова. Секретарем избрали Кравчуна.
Счетная комиссия утвердила форму бюллетеня для тайного голосования за первого заместителя и заместителей председателя Запорожского областного совета. Показывается образец бюллетеня и извучивается порядок голосования. Зачитываются протоколы.
Голосование пройдет в фойе зала № 200. Депутатам на голосование дали 30 минут.
16:37. Слово предоставляется Павлу Матвиенко (ОПЗЖ). Напоминает о законе «О предотвращении коррупции», а именно о конфликте интересов во время голосования.
16:40. Для консультации о правовом вопросе голосования слово предоставляется начальнику юридического управления Егору Морозу.
16:42. Глава областного совета Виталий Боговин объявил перерыв для проведения тайного голосования. Начало голосования - через 10 минут.
18:25. Депутаты Запорожского областного совета собираются в зале и занимают места. Голосование уже закончилось.
18:34. Виталий Боговин занял место в президиуме. Просит депутатов занять свои места, а счетную комиссию - огласить результаты.
За трибуну выходит Александр Белый. Зачитывает протоколы.
- Счетная комиссия установила. Общее число депутатов - 84. Бюллетени получили 46 депутатов. Число проголосовавших за предложенные кандидатуры - 41, не поддержали кандидатов - 3, не действительные бюллетени - 2.
По результатам тайного голосования, ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов.
Павел Матвиенко (ОПЗЖ) говорит, что в случае соблюдения всех необходимых правил, никто блокировать работу облсовета не будет, их политсила готова действовать открыто и прозрачно. Однако, во время голосования были бюллетени со знаками, которые можно идентифицировать.
Виталий Боговин повторно вносит кадидатуры Людмилы Любим (Оппозиционный блок) на должность первого зама, на должности заместителей - Владислава Куценко (Батькивщина) и Геннадия Фукса (За майбутнє).
Просит счетную комиссию приступить к работе - подготовке к голосованию.
19:25. Слово предоставили главе счетной комиссии Александру Белому, чтобы он сообщил об утвержденной форме бюллетеня. Он зачитывает протокол заседания. На голосование предоставляется 30 минут.
19:30. Виталий Боговин объявил перерыв для проведения тайного голосования. Голосование через 10 минут в фойе зала № 200.
20.16. Голосование состоялось. В нем приняли участие 46 депутатов, все они поддержали предложенные кандидатуры.
20:33. Депутаты собираются в зале, Виталий Боговин вместе с новоизбранными замами занимает свои места.
Предоставляется слово первому заместителю главы областного совета Людмиле Любим для зачитывания присяги. Также присягу зачитывают заместители Владислав Куценко и Геннадий Фукс.
Депутаты областного совета голосуют за включение в повестку вопроса о снятии Людмилы Любим с должности главы Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства в селах Запорожского областного совета. За 46, вопрос включен.
Голосую за основу. За - 46. Голосуют в целом. За - 46.
Виталий Боговин объявляет перерыв на 30 минут и просит глав фракций собраться в президиуме.
21:55. Виталий Боговин просит депутатов занимать места. Отмечает, что перерыв был большой, и он хочет видеть всех на местах.
Но спустя полминуты председателю облсовета кто-то звонит, и он уходит с президиума. Перерыв продолжается.
22:19. Президиум пустует.
22:43. Боговин просит депутатов занимать места и регистрироваться.
22:46. Регистрация депутатов. На месте 44 депутатов. Работа продолжается.
Боговин делает заявление. Отмечает, что события, которые развернулись в облсовете, отвлекают депутатский корпус от их прямых обязанностей.
Боговин заявляет, что принял решение сложить полномочия. Ставит этот вопрос на голосование. Депутаты 45 голосами поддерживают решение.
Ведение сессии передали первому заместителю главы облсовета Людмиле Любим.
Людмила Любим сообщает о необходимости создания счетной комиссии. Депутаты голосуют за протокольное решение. За - 42. Голосуют еще раз. За - 44.
Переходят к процедуре выдвижения кандидатов на пост главы Запорожского областного совета.
22:53. Партия «Слуга народа» выдвинула Елену Жук.
22:56. По словам первого заместителя главы облсовета Людмилы Любим, в список тайного голосования вносится кандидатура депутата от «Слуги народа» Елены Жук. Объявляет перерыв для работы счетной комиссии.
23:34. Людмила Любим зачитывает заявление депутатов от «Европейской солидарности» Ольги Стадниченко, Андрея Химичева, Ирины Славовой, Павла Тимофеева с просьбой засчитать их голоса при голосовании за отставку Виталия Боговина.
23:36. Глава счетной комиссии Александр Белый зачитывает протоколы о порядке голосования. Голосование должно продлиться 30 минут, но время может быть увеличено.
Любим сообщает, что тайное голосование начнется через 15 минут в фойе зала № 200.
Депутаты покидают сессионный зал для голосования.
00:36. Глава счетной комиссии оглашает протокол. В голосовании участвовало 46 депутатов областного совета. За Елену Жук проголосовали 46 человек.
Елена Жук становится первой женщиной, которая возглавила Запорожский областной совет.
В зале звучат аплодисменты.
Елена Жук от «Слуги народа» торжественно принимает присягу. Ведение сессии передают ей.
Слово предоставляется главе Запорожской ОГА Александру Старуху. Он поблагодарил депутатов за мудрое решение, а также благодарит Виталия Боговина за то, что тот «принял удар на себя», как настоящий мужчина.
00:43. Александр Белый инициирует включение в повестку дня проекта решения о досрочном прекращении полномочий Виталия Толочека. Голосуют за основу и в целом. За - 43, решение принято.
В зале несогласны, в частности представитель ОПЗЖ Кальцев спрашивает, «как они будут смотреть в глаза Толочеку», ведь тот не подавал заявление.
00:55. Елена Жук объявляет перерыв на 30 минут.
02:10. Депутаты возвращаются в зал, занимают места.
02:46. Под крики из зала выступает Виталий Толочек. Заявляет об уголовной отвественности за фальсификацию документов, ведь он не писал заявление о сложении полномочий.
Пытаются выступить и другие депутаты. Павлу Матвиенко от ОПЗЖ не дают слово.
Начинается голосование по вопросу «О создани постоянных комиссий Запорожского областного совета». Людмила Любим вносит правку.
02:48. Вопрос принят в целом. За - 52 депутата.
Проект решения предусматривает создание 11 постоянных комиссий.
02:49. Переходят к рассмотрению вопроса «Об избрании постоянных комиссий Запорожского областного совета». Голосуют за основу. За - 54 депутата.
Поступает правка от Людмилы Любим. Ее принимают. Голосуют за вопрос в целом. Зап - 54. Решение принято.
02:54. Глава областного совета Елена Жук просит председателей комиссий обеспечить заседания и избрание заместителей, секретарей постоянных комиссий.
Депутаты фракции «За майбутнє» просят изменить места в зале. Облсовет голосует за протокольное решениею.
Елена Жук объявляет перерыв в работе первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва. О дате и времени продолжения будет объявлено в ближайшее время. Депутаты расходятся.
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