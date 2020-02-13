Романтическая пятница: где в Запорожье отметить День всех влюбленных

В эту пятницу, 14 февраля, во многих странах отмечается День святого Валентина, иначе – День всех Влюбленных. Он существует уже много веков и призван дарить влюбленным еще одну возможность выразить свои чувства.
В Запорожье к празднику состоится ряд интересных мероприятий и их можно посетить не только со своей половинкой, но и с друзьями или семьей. РепортерUA подготовил подборку лучших локаций города, которые помогут скрасить праздничный день.
Городской праздник ко Дню влюбленных
14 февраля в сквере Театральном в Запорожье состоится городской праздник ко Дню влюбленных. Влюбленные пары смогут принять участие в Инста-квесте, победители которого получат сертификат на ужин вдвоем. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Кроме того, организаторы планируют зафиксировать самый массовый поцелуй, который будет длиться ровно 1 минуту. Также будут работать тематические локации, среди которых: регистрация символического брака на сутки, написание валентинок бойцам ООС, печенье с романтическими цитатами, а также специальное место для хейтеров Дня святого Валентина.
Начало мероприятия: 14 февраля в 14:00 в сквере Театральном.
Любовь с точки зрения науки
Завтра, 14 февраля, в Запорожском областном центре молодежи состоится образовательное мероприятие, участники которого смогут обсудить со специалистами ряд интересующих вопросов: что такое культура согласия, какие биохимические процессы происходят в теле, когда вы влюбляетесь и другое.
Начало в 18:00, вход свободный. Желательно зарегистрироваться по ссылке.
Нетворкинг-вечеринка
В Запорожском областном центре молодежи также состоится нетворкинговая вечеринка ко Дню святого Валентина. Она будет проходить с 17:00 до 19:00.
В рамках мероприятия участникам обещают множество новых знакомств, конкурсы, спиддеринг и танцевальные баттлы.
Вход свободный и бесплатный. Регистрация по ссылке.
Спектакль «Женитьба 21 века. Gogol.»
Студия театрального искусства «Performance» представляет премьеру экспериментального спектакля «Женитьба 21 века, Gogol» по мотивам пьесы «Женитьба» Николая Гоголя. Жанр: комедия – караоке или спектакль – мастер класс по поиску жениха .
В спектакле помимо комических сцен звучат популярные песни из «100 лучших песен караоке» по мнению любителей караоке.
На классическое произведение Николая Гоголя можно будет посмотреть под углом современности.
Время: 19:00. Место: Запорожский областной центр молодежи.
Билеты по телефону: 067 580 54 13.
Концерт-посвящение Фрэнку Синатре «Love Story»
В Запорожской областной филармонии 14 февраля с 19:00 до 21:00 состоится концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, мечте всех женщин второй половины 20-го века, легендарному Фрэнку Синатре.
Любимые мелодии в джазовой аранжировке исполнит квартет Олега Ясинского. Вокальные партии великого Фрэнка исполнит знакомый многим по проекту «Голос» вокалист Роман Руссу.
Билеты по ссылке.
Мастер-классы ко Дню святого Валентина
«Музей Науки у Флика» организовывает мастер-класс ко Дню всех влюбленных. Участникам предлагают своими руками изготовить небольшие романтичные подарки. Поэтому завтра в музее будет работать сердечная лаборатория.
Адрес: ул. Яценко, 10-а. Справки по телефону: +38(068)512-95-95.
Мастер-класс по парной посуде
В «Хомо Керамикус» подготовили семейный мастер-класс по парной посуде, участники которого смогут узнать друг друга по-лучше, раскрыть таланты, найти единомышленников или новых друзей, создать авторский набор посуды. Кроме того, гостям обещают десерты и напитки на любой вкус.
Место: ул. Почтовая, 167. Связаться с организаторами можно по ссылке.
Love-party «HAPPY VALENTINE»
В ресурсном клубе HAPPY 14 февраля с 18:00 пройдет вечеринка «HAPPY VALENTINE», где участникам праздника предложат сыграть в знаменитую теле-игру «Кто сверху?». Также по желанию можно провести фотосессию в интерьерной фотостудии «POSITIVE».
Место: ул. Почтовая, 31. Предварительная запись: 099 181 83 02.
Вход: 300 грн с человека, 550 грн с пары. Фотосессия: 200 грн.
Кроме того, тематические мероприятия пройдут в различных заведениях города.