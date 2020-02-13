Романтическая пятница: где в Запорожье отметить День всех влюбленных

РепортерUA 13 Фев 2020 - 13:14

В эту пятницу, 14 февраля, во многих странах отмечается День святого Валентина, иначе – День всех Влюбленных. Он существует уже много веков и призван дарить влюбленным еще одну возможность выразить свои чувства.

В Запорожье к празднику состоится ряд интересных мероприятий и их можно посетить не только со своей половинкой, но и с друзьями или семьей. РепортерUA подготовил подборку лучших локаций города, которые помогут скрасить праздничный день.

Городской праздник ко Дню влюбленных

14 февраля в сквере Театральном в Запорожье состоится городской праздник ко Дню влюбленных. Влюбленные пары смогут принять участие в Инста-квесте, победители которого получат сертификат на ужин вдвоем. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, организаторы планируют зафиксировать самый массовый поцелуй, который будет длиться ровно 1 минуту. Также будут работать тематические локации, среди которых: регистрация символического брака на сутки, написание валентинок бойцам ООС, печенье с романтическими цитатами, а также специальное место для хейтеров Дня святого Валентина.

Начало мероприятия: 14 февраля в 14:00 в сквере Театральном.

Любовь с точки зрения науки

Завтра, 14 февраля, в Запорожском областном центре молодежи состоится образовательное мероприятие, участники которого смогут обсудить со специалистами ряд интересующих вопросов: что такое культура согласия, какие биохимические процессы происходят в теле, когда вы влюбляетесь и другое.

Начало в 18:00, вход свободный. Желательно зарегистрироваться по ссылке.

Нетворкинг-вечеринка

В Запорожском областном центре молодежи также состоится нетворкинговая вечеринка ко Дню святого Валентина. Она будет проходить с 17:00 до 19:00.

В рамках мероприятия участникам обещают множество новых знакомств, конкурсы, спиддеринг и танцевальные баттлы. 

Вход свободный и бесплатный. Регистрация по ссылке.

Спектакль «Женитьба 21 века. Gogol.»

Студия театрального искусства «Performance» представляет премьеру экспериментального спектакля «Женитьба 21 века, Gogol» по мотивам пьесы «Женитьба» Николая Гоголя. Жанр: комедия – караоке или спектакль – мастер класс по поиску жениха .

В спектакле помимо комических сцен звучат популярные песни из «100 лучших песен караоке» по мнению любителей караоке.
На классическое произведение Николая Гоголя можно будет посмотреть под углом современности.

Время: 19:00. Место: Запорожский областной центр молодежи.

Билеты по телефону: 067 580 54 13.

Концерт-посвящение Фрэнку Синатре «Love Story»

В Запорожской областной филармонии 14 февраля с 19:00 до 21:00 состоится концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, мечте всех женщин второй половины 20-го века, легендарному Фрэнку Синатре.

Любимые мелодии в джазовой аранжировке исполнит квартет Олега Ясинского. Вокальные партии великого Фрэнка исполнит знакомый многим по проекту «Голос» вокалист Роман Руссу.

Билеты по ссылке.

Мастер-классы ко Дню святого Валентина

«Музей Науки у Флика» организовывает мастер-класс ко Дню всех влюбленных. Участникам предлагают своими руками изготовить небольшие романтичные подарки. Поэтому завтра в музее будет работать сердечная лаборатория.

Длительность одного мастер-класса - 1,5 часа. Стоимость: 170 грн. с человека (все материалы включены). Регистрация по ссылке

Адрес: ул. Яценко, 10-а. Справки по телефону: +38(068)512-95-95.

Мастер-класс по парной посуде 

В «Хомо Керамикус» подготовили семейный мастер-класс по парной посуде, участники которого смогут узнать друг друга по-лучше, раскрыть таланты, найти единомышленников или новых друзей, создать авторский набор посуды. Кроме того, гостям обещают десерты и напитки на любой вкус.

Место: ул. Почтовая, 167. Связаться с организаторами можно по ссылке.

Love-party «HAPPY VALENTINE»

В ресурсном клубе HAPPY 14 февраля с 18:00 пройдет вечеринка «HAPPY VALENTINE», где участникам праздника предложат сыграть в знаменитую теле-игру «Кто сверху?». Также по желанию можно провести фотосессию в интерьерной фотостудии «POSITIVE».

Место: ул. Почтовая, 31. Предварительная запись: 099 181 83 02.

Вход: 300 грн с человека, 550 грн с пары. Фотосессия: 200 грн.

Кроме того, тематические мероприятия пройдут в различных заведениях города.

 

public://uploads/photos/mycollages_21_0.jpg
public://uploads/photos/84946350_542305296379852_6080878838718398464_o_0.jpg
public://uploads/photos/84273489_2272667389696778_2307373400550539264_o_0.jpg
public://uploads/photos/83159037_2530976243788264_3234964282105921536_o_0.jpg

public://uploads/photos/79413153_2798920366795241_882267118177878016_o_0.jpg
public://uploads/photos/83887002_494007981494182_2043882139103002624_o_0.jpg
public://uploads/photos/84709260_1315099962031221_2668641280413663232_o_0.jpg
public://uploads/photos/84499917_113374256898090_6995869145220775936_o_0.jpg
public://uploads/photos/o_1e0njcq6g140v1khbjhe1op8j9oa_1_0.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...