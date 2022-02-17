В Сиднее впервые за последние 60 лет мужчина стал жертвой акулы. Видео

В Сиднее впервые за последние 60 лет мужчина стал жертвой акулы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что трагедия произошла на пляже юго-восточного побережья. По словам очевидцев, погибший занимался подводной охотой. Люди услышали крик дайвера, которого атаковала большая белая акула, а затем мужчина ушел под воду.
Спасатели уточнили, что тело погибшего сильно пострадало от зубов хищника. Шансов на спасение у него не было. Из-за возможной угрозы для других отдыхающих местные власти закрыли несколько пляжей на неопределенный срок.
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