Европейский парламент принял заявку Украины на членство в Евросоюзе. Начата специальная процедура поступления. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на Службу госпецсвязи.
"Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления", - говорится в сообщении.
“Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать в современные времена, это тяжелое решение, но мы должны заангажировать ЕК, чтобы выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос", - заявил Мишель.
Кроме того, Мишель призвал наложить на РФ "самые серьезные санкции", ограничив использование резервов Центробанка РФ, средства олигархов, президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Эти санкции будут также дорого стоить нам - и это будет ценой, которую мы заплатим за наше будущее", - сказал он.
Это решение Европейского парламента прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter. Он призвал ЕС предложить Украине членство.
"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз - это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, которые способны коренным образом изменить динамику событий. Это решение - именно такое", - написал Кулеба.
Напомним, 1 марта Европейский парламент примет резолюцию, призывающую институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а между тем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.
Обычно решение Еврокомиссии по соответствию этой заявки занимает от 15 до 18 месяцев.
После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.
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