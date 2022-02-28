Шмыгаль: Украина подает заявку на вступление в Евросоюз

РепортерUA 28 Фев 2022 - 13:48

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в понедельник, 28 февраля, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре.

"Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть европейского сообщества. Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре", - написал он в телеграм.

Шмыгаль отметил, что принять Украину в ЕС по новой особой процедуре накануне после разговора с ним предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.

Также ночью президент Владимир Зеленский разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил президент, это и возможно, и справедливо", - подытожил Шмыгаль.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...