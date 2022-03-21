Шмыгаль: В Украине всем переселенцам выплатят финансовую помощь

РепортерUA 21 Мар 2022 - 15:51

В Украине анонсировали масштабную программу финансовой помощи переселенцам. Средства будут начисляться через приложение «Дия». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, всем переселенцам, которые покинули районы боевых действий, выплатят минимальную финансовую помощь в размере 2 тысяч гривен. Начисление будет происходить через приложение «Дия» на карту банка.

«Также будет выплачено 3000 грн на каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы», - добавил премьер.

В то же время программа будет помогать переселенцам и с трудоустройством.

«Государство начинает выплаты работодателям, которые берут на работу переселенцев. 6500 гривен за каждого трудоустроенного», - заявил Шмигаль.

Как отметил премьер, эти средства будут тратиться на оплату труда переселенцев.

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