Завтра Запорожскую область посетит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Завтра, 2 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмигаль совершит рабочую поездку в Запорожскую область. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
Во время рабочей поездки глава Правительства ознакомится с ходом строительства грузового моста объекта «Автотранспортная магистраль через Днепр в г. Запорожье», реконструкцией областной клинической больницы и созданием медицинского научно-практического и учебного комплекса (ХАБ) Юго-востока Украины на базе КНП «Запорожская областная клиническая больница» в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство», а также с деятельностью Запорожской АЭС.