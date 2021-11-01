Завтра Запорожскую область посетит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

РепортерUA 01 Ноя 2021 - 15:07

Завтра, 2 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмигаль совершит рабочую поездку в Запорожскую область. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

Во время рабочей поездки глава Правительства ознакомится с ходом строительства грузового моста объекта «Автотранспортная магистраль через Днепр в г. Запорожье», реконструкцией областной клинической больницы и созданием медицинского научно-практического и учебного комплекса (ХАБ) Юго-востока Украины на базе КНП «Запорожская областная клиническая больница» в рамках Программы Президента Украины «Большое строительство», а также с деятельностью Запорожской АЭС.

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