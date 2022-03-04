Из Запорожья назначены дополнительные эвакуационные поезда

РепортерUA 04 Мар 2022 - 14:40

Сегодня, 4 марта, в УЗ сообщили о дополнительных поездах из Запорожья в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Поезда также назначены из Харькова, Кривого Рога, Днепра. Поезда будут курсировать по следующему графику:

  • 12:00 – поезд Днепр – Львов;

  • 15:00 – поезд Запорожье – Львов;

  • 15:00 – поезд Лиман – Львов;

  • 16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

  • 18:00 – поезд Харьков – Львов;

  • 22:00 – поезд Харьков – Львов;

  • 22:00 – поезд Запорожье – Львов;

  • 22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;

  • 23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.

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