Из Запорожья назначены дополнительные эвакуационные поезда

Сегодня, 4 марта, в УЗ сообщили о дополнительных поездах из Запорожья в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Поезда также назначены из Харькова, Кривого Рога, Днепра. Поезда будут курсировать по следующему графику:
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12:00 – поезд Днепр – Львов;
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15:00 – поезд Запорожье – Львов;
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15:00 – поезд Лиман – Львов;
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16:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
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18:00 – поезд Харьков – Львов;
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22:00 – поезд Харьков – Львов;
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22:00 – поезд Запорожье – Львов;
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22:00 – поезд Кривой Рог – Львов;
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23:59 – поезд Запорожье – Ужгород.
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