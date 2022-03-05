Российские оккупанты открыли огонь по Волновахе: эвакуация невозможна - Верещук

РепортерUA 05 Мар 2022 - 13:39

Российские оккупанты открыли огонь по Волновахе. Это делает невозможным эвакуацию мирного населения. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волновахи из тяжелого вооружения", - заявил Верещук.

По словам министра, российские оккупанты нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.

В то же время бои в направлении Мариуполь-Запорожье тем временем делают невозможным движение колонны с эвакуированными мирными жителями.

"Также обращаемся к Российской Федерации дать возможность с города Днепр и города Запорожье направить гуманитарные грузы, особенно которые состоят из медикаментов: инсулин и так далее, а также продуктов питания", - добавила Верещук.

Напомним, перед этим стороны договорились о режиме тишины во время эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

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