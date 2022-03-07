В Запорожье разместили 45 эвакуированных людей

В Запорожской области на базе 19 детских садов готовится еда для военных и бойцов терробороны. Организован подвоз подготовленных сухих пайков в пункты оказания помощи перемещенным лицам. Об этом сообщил заместитель городского головы Анатолий Васюк.
Все учебные заведения работают в штатном режиме. В укрытиях дежурят ответственные. Трижды в день территории осматриваются предмет обнаружения подозрительных предметов. Организован подвоз подготовленных сухих пайков в пункты предоставления помощи перемещенным лицам.
В настоящее время в учебных заведениях находятся 45 эвакуированных лиц, из них 19 детей. В модульном городке – 17 человек, из них семеро – дети. Заведения города готовы к приему беженцев.
В усиленном режиме работает служба по делам детей. Специалисты службы продолжают консультировать и отправлять семьи за границу.
«Мы уже организовали отъезд 30 граждан с детьми в Польшу. Два дома семейного типа и две приемные семьи отправили в Германию. Один дом семейного типа – в Каменец-Подольском. Одну приемную семью – в Ужгород и еще три – в Польшу», - сообщил Анатолий Васюк.
Что касается работы заведений здравоохранения. Все работают в усиленном режиме. В полной готовности специализированы медслужбы гражданской защиты. Подготовлены резервные источники электро-, тепло- и водоснабжения. Создан резерв лекарственных средств и оборудования. Больные диабетом дети обеспечены инсулином в месяц, взрослые - на 2 недели.
Городские больницы хирургического профиля снабжены лекарственными средствами, перевязочным и шовным материалом. Они уже оказывают медицинскую помощь раненым военным и бойцам Нацгвардии.
В усиленном режиме работают восемь больниц, определенных для помощи больным COVID-19. По состоянию на 7 марта на лечении находится 170 пациентов: 159 – с подтвержденным диагнозом COVID-19, 11 – с подозрением.
С 24 февраля по 7 марта в Запорожье родилось 122 ребенка.