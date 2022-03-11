В приложении «Дия» появилось цифровое удостоверение еДокумент: детали

Война заставила жителей Украины немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы страны. Однако не все успели захватить с собой необходимые бумажные документы. Для этого специалисты из Минцифры создали альтернативу - еДокумент.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по цифровой трансформации, цифровые документы «Дие» не всегда открываются, ведь с начала боевых действий все государственные реестры отключили их из соображений безопасности.
В удостоверении еДокумент содержится идентификационная информация о человеке, а также QR-код, с помощью которого можно подтвердить свою личность. Речь идет о паспортных данных, ИНН, есть возможность добавить фото. Данный электронный документ поможет гражданам, которых война застала врасплох. В оформлении странички цифрового документа в мобильном приложении «Дия» разработчики добавили уже всемирно известную фразу - ответ украинцев российским оккупантам.
«Такой цифровой документ вы можете показывать представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность. еДокумент автоматически будет доступен пользователям «Дии» после обновления приложения», - отмечают в Минцифре.
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