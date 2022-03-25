В Мелитополе 70 военнослужащих РФ отказались воевать против ВСУ

РепортерUA 25 Мар 2022 - 14:06

Вчера, 24 марта, в одном из подразделений оккупационных российских войск, которые сейчас дислоцируются в Мелитополе, военные устроили бунт. Об этом сообщает командование Сил обороны Запорожского края.

Сразу 70 военнослужащих России отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины. Силы обороны Запорожского края советуют этим военным сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни.

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