В Мелитополе 70 военнослужащих РФ отказались воевать против ВСУ

Вчера, 24 марта, в одном из подразделений оккупационных российских войск, которые сейчас дислоцируются в Мелитополе, военные устроили бунт. Об этом сообщает командование Сил обороны Запорожского края.
Сразу 70 военнослужащих России отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины. Силы обороны Запорожского края советуют этим военным сдаваться в плен, чтобы сохранить свои жизни.
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