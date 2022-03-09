Военные РФ не пропустили гуманитарный груз в Энергодар. Видео

РепортерUA 09 Мар 2022 - 15:02

Сегодня, 9 марта, была запланирована организация гуманитарного коридора из Запорожья в Энергодар, и зеленый (эвакуационный) - в Запорожье.

Представители власти и «Красного креста» сообщили о том, что наконец-то удалось договориться, сформировали колонну из 5 грузовиков (лекарства, еда, вещи) и автобусов и отправились из Запорожья. Из Энергодара отправились эвакуационная колонна с женщинами и детьми, пожилыми людьми.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, гуманитарную помощь сформировали и отправили, но после того, как груз дошел до Васильевки - его развернули российские войска.

«Ожидаем, что россияне выполнят свои обещания и выпустят людей, создав гуманитарный коридор, чтобы те, кто должен выехать в Запорожье, могли это сделать. Все в Запорожье подготовлено. Все условия созданы», - добавил Старух.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев обнародовал фото центра, который должен принять людей из Энергодара.

«Верим в то, что дети, женщины, пожилые люди – скоро все будут в безопасности! Эвакуация уже началась: колонна уехала из Энергодара. Надеемся, что люди доедут до Запорожья, и мы их встретим, обогреем и окажем необходимую помощь», - написал Куртев.

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