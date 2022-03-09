В Энергодаре откроют гуманитарный коридор в Запорожье

РепортерUA 09 Мар 2022 - 10:38

В городе Энергодар сегодня, 9 марта, откроют гуманитарный коридор в Запорожье. Утром в городе объявили режим прекращения огня. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Сегодня, 9 марта, под эгидой Красного креста организуется гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар, и зеленый - для эвакуации населения - до города Запорожья», - отметил Орлов.

В Энергодар доставят инсулин, некоторые медикаменты и сухие продуты для организации бесплатных социальных столовых в школах.

На обратном пути гуманитарные автобусы будут забирать людей, желающих эвакуироваться. Кроме того, в колонне разрешат ехать гражданским машинам. Все автомобили должны иметь маркировку в правом верхнем углу лобового стекла в виде красного креста.

«Место сбора граждан для эвакуации - участок дороги на улице Курчатова, от «красного» дома до набережной в сторону прогулочного канала. Сбор жителей города и жителей соседних сел ориентировочно с 12:00 до 13:00! С собой обязательно иметь документы», - добавил мэр города.

По состоянию на 10:30, автобусы уже поданы.

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