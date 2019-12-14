В Запорожской области в результате ДТП погиб водитель, пассажира госпитализировали. Фото

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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