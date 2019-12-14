В Запорожской области в результате ДТП погиб водитель, пассажира госпитализировали. Фото

Сегодня, 14 декабря, на улице Мелитопольское шоссе в городе Бердянске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi A5, на повороте, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево и опору линии электропередач.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «Ауди», житель города Бердянск 1980 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажира автомобиля, мужчину 1983 года рождения, доставили в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.