В Запорожье маршрутка врезалась в столб: водитель скончался на месте. Фото

РепортерUA 18 Дек 2019 - 12:33

В Запорожье маршрутное такси врезалось в столб. Водитель маршрутки скончался на месте происшествия. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла сегодня, 18 декабря, около 6:15 по улице Южное шоссе, в районе перекрестка с круговым движением с улицей Цимлянской. Водитель автобуса «Mercedes-Benz 310D» изменил направление движения влево, выехал за пределы проезжей части на газон и въехал в электроопору.

Водитель, мужчина 1956 года рождения, скончался на месте происшествия, причины устанавливаются. На момент аварии пассажиров в автобусе не было.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

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