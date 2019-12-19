Святой Николай странствует по Украине вместе с «АТБ» и выполняет пожелания малышей. Фото

РепортерUA 19 Дек 2019 - 21:30

В Украине 19 декабря, наверное, самый любимый праздник ребятишек – день Святого Николая. В центре столицы на Софийской площади сегодня зажигают главную елку страны.

Двадцатиметровое дерево украшено 750 красивыми игрушками и более чем 4 километрами яркой гирлянды. Малыши (конечно, если были послушными и вежливыми в течение всего года) в этот день получают желанные подарки и сладости. Традиционно не оставил такой праздник без внимания и поддержки и многолетний лидер отечественной отрасли ритейла – «АТБ-Маркет».

Компания, которая более четверти столетия придерживается философии патриотического и социально ориентированного бизнеса, снова приобщилась к созданию замечательного предновогоднего настроения детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В «АТБ», где работают более 60 тысяч человек со всех уголков Украины, хорошо понимают, что какими бы не были экономическая ситуация в государстве и обстоятельства в конкретной семье, малышам нужно верить в чудеса. Добро непременно должно победить! Поэтому волшебниками для сотен детей стали организации, благотворительные фонды и компании, которые объединили усилия и устроили в этот день в Михайловском Златоверхом соборе Киева грандиозный праздник.

К благотворительной акции «Святой Николай странствует по Украине», основанной сетью «Элеос-Украина», кроме духовенства самого Михайловского монастыря, присоединилась и корпорация «АТБ». Самая большая торговая сеть страны стала добрым волшебником, который подготовил для маленьких участников подарки. Сотни ребятишек получили сладости от Николая – «Вкусную бандероль».

«Каждый раз накануне Нового года и Рождества в адрес благотворительного фонда «АТБ» поступают многочисленные просьбы о предоставлении помощи  продуктами или сладостями для детей. Как социально ориентированная компания «АТБ» старается  выполнить все заявки, помочь каждому, кто обратился и нуждается в поддержке. Особенно приятно дарить радость малышам, ведь  это будущее нашей страны. Они должны быть счастливыми, верить в чудо и чувствовать любовь взрослых. Именно поэтому и в этом году  мы с радостью приобщились к благотворительной праздничной акции «Святой Николай странствует по Украине», – рассказал  и. о. директора БО «Всеукраинский благотворительный фонд “АТБ”» Сергей Демченко.

Следует  подчеркнуть, что это не первый опыт участия лидера и драйвера отечественного ритейла в подобных благотворительных проектах.  Гарантируя высокое качество товаров и продуктов  в 1051 собственном супермаркете  и  предлагая максимально доступные  цены (на 10–15% ниже среднерыночных), «АТБ» щедро инвестирует в разные социальные и благотворительные проекты. Это всегда было приоритетным направлением наряду с внедрением инновационных технологий и динамическим развитием флагмана компании –  торговой сети «АТБ».

Компания оказывает всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую, наиболее незащищенным слоям населения: пострадавшим и ветеранам боевых действий на Донбассе, их семьям, внутренним переселенцам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям, нуждающимся в неотложном дорогом лечении, в частности и в нашем регионе.

Для этого создали Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ». Он аккумулирует собранные средства, добавляет к ним суммы, выделенные компанией «АТБ-Маркет», и направляет их на нужды охраны здоровья нации. К тому же пример отраслевого лидера вдохновляет на такие добрые дела и других представителей украинского бизнеса.

Только на протяжении нескольких последних лет корпорация «АТБ» профинансировала более десятка программ социальной и благотворительной помощи на сумму свыше 24 миллионов гривен.

Нынешняя акция ко дню Святого Николая тоже станет хорошим примером, а главное – подарит  немножко счастья тем, кто в этом сейчас чрезвычайно нуждается.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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