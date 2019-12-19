Как зажигали новогодние огни на площади Маяковского. Фото

В Запорожье сегодня, 19 декабря, на площади Маяковского состоялось праздничное открытие главной новогодней елки города. На мероприятие пришли сотни запорожских семей. Для гостей праздника подготовили развлекательную программу во главе со Святым Николаем.
Гостей поприветствовал Святой Николай, после чего под всеобщие возгласы новогодняя елка зажглась. Традиционно она установлена на месте фонтана Жизни. Сама площадь Маяковского украшена световыми гирляндами и подсветкой.
Праздничный концерт с веселыми песнями и танцами, а также хорошее настроение запорожцам подарили творческие коллективы города, которые выступали на сцене.
Самых маленьких запорожцев развлекали аниматоры, которые подготовили песни и танцы. Также дети с родителями могли посетить домик Святого Николая, который ожидал всех желающих загадать желания. Гости мероприятия могли сделать фото на фоне ярких тематических фотозон или сходить на мастер-классы в палаточном городке.
Новогодняя иллюминация и елка будут работать каждый день до конца периода новогодних праздников.
Напомним, сегодня также открыли главную областную елку на площади Фестивальной.