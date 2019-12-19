В Запорожье 70 помощников Святого Николая отправились дарить подарки детям. Фото

Сегодня, 19 декабря, в Запорожье состоялась традиционная благотворительная акция «Святой Николай-2020». Возле здания городского совета собрались 70 помощников Святого Николая, которые развезут подарки детям с ограниченными возможностями во все районы города, сообщает корреспондент РепортерUA.
Эта акция проводится в городе много лет подряд. 70 Дедов Морозов отправятся во все районы Запорожья, чтобы поздравить с Новогодними и Рождественскими праздниками детей, которые не могут выйти из дома по состоянию здоровья. Перед началом акции прошло театрализованное представление с маленькими снежинками, мышками, Святым Николаем и Снегурочкой.
В мэрии отметили, что каждому ребенку предоставят возможность побывать на благотворительных праздничных представлениях.