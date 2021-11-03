Запорожцы вышли на акцию против принудительной вакцинации: одного из участников забрала «скорая». Фото

Сегодня, 3 ноября, возле здания Запорожского областного совета прошел митинг. Собравшиеся выступили против принудительной вакцинации. В результате присутствующих разогнала полиция, а одному из участников митинга пришлось вызывать скорую помощь.
В начале акции правоохранители предупредили людей о том, что на данный момент Запорожье входит в «красную зону» и в областном центре запрещены любые массовые собрания. Но участники акции не обращали на это внимание.
В итоге полицейские начали разгонять толпу. После этого обнаружили, что один человек лежит без движения.
Активисты утверждали, что мужчину ударил сотрудник полиции и тот потерял сознание, передает Забор. Полицейские оказали ему первую помощь, делали искусственное дыхание и массаж сердца. На место происшествия вызвали скорую помощь.
Участники митинга собираются писать заявление по факту избиения.
Отметим, что подобные митинги сегодня проходят во многих городах Украины.
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