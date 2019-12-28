Запорожская область: спасатели достали трех человек с изуродованного в результате ДТП автомобиля. Фото

Сегодня, 28 декабря, произошло ДТП на автодороге при выезде с Мелитополя в сторону села Константиновка. Об это сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что легковой автомобиля «ВАЗ 2106» съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП три человека в автомобиле зажало конструкциями.
Так, спасатели деблокировали пострадавших и передали работникам скорой помощи. Одновременно с этим, спасатели отключили аккумулятор от питания, и обеспечили пожарную безопасность в случае возникновения возгорания.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 3 человека личного состава.