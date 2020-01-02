В немецком зоопарке произошел масштабный пожар: десятки животных погибли. Фото. Видео

РепортерUA 02 Янв 2020 - 11:27

В зоопарке немецкого города Крефельд на Новый год произошел масштабный пожар, в котором погибли обезьяны в вольере. Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, возгорание началось после полуночи в ночь на 1 января.

В местной полиции отметили, что в огне погибло больше 30 приматов. В вольере площадью две тысячи квадратных метров находились шимпанзе, орангутаны, игрунки и другие обезьяны. Также в огне погибли летучие мыши и птицы из тропических лесов Африки, которые содержались в вольере.

«Шимпанзе Бэлли и Лимбо чудесным образом пережили разрушительный пожар», – сообщили в зоопарке о выживших животных.

Руководство заведения отметило, что рядом с уничтоженным вольером находился Сад горилл, в котором проживают западные равнинные гориллы. Также администрация зоопарка поблагодарила за многочисленные предложения помощи от населения. В связи с ЧП зоопарк временно закрыт.

 

Мэр Крефельда Франк Мейер уже назвал пожар трагедией для всего города.

Официальная причина возгорания не названа, ведется расследование. Однако местные СМИ пишут, что пожар мог начаться из-за фейерверка.

Как пишет Merkur, несколько человек сообщили в полицию, что они запускали так называемые небесные фонарики, сделанные из тонкой папиросной бумаги. Они были запрещены в Северной Рейн-Вестфалии еще с 2009 года.

«Дом обезьян» построили в 1975 году. Он воссоздал тропический климат для обитателей джунглей – летучих мышей, птиц, а также приматов.

 

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