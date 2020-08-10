В бердянском зоопарке «Сафари» открылся террариум: подготовка шла три года. Фото. Видео

В Бердянске в зоопарке «Сафари» с недавнего времени начал работу террариум, подготовка к открытию которого велась на протяжении нескольких лет. РепортерUA пообщался с сотрудниками и директором заведения, чтобы подробно рассказать обо всех изменениях и новых жителях.
Напомним, что сам зоопарк в портовом городе Бердянске был основан Игорем Кальченко еще в 2009-м году. В течение десятилетия он постоянно развивался, и в 2016-м году его удостоили звания «Лучшего зоопарка Украины». Но на этом развитие не останавливается.
В этом году на территории зоопарка открылся террариум с очень редкими видами пресмыкающихся, ящерицами и крокодилами. Это первый частный террариум на территории Украины, который открыт, к тому же, за счет фонда зоопарка. Экзотических животных завезли из таких стран, как Чехия, Словакия, Голландия. Посетители смогут посмотреть на такие виды, как сетчатый питн-альбинос, нильский крокодил, хамелеон, варан и даже увидеть анаконду.
Как рассказал сам Игорь Кальченко, открытие террариума ожидалось около трех лет.
- На протяжении лет трех собирали эту коллекцию животных. Пополнение нашего зоопарка - порядка 40 видов животных, которые у нас появились в террариуме, - сообщил директор зоопарка. - А когда появится аквариум, сможем расширить до 500 видов. Он будет размером 25 на 13 метров и в два этажа. Но это в следующем году.
Также продолжается расширение территории и строительство новых вместительных вольеров. Как рассказал заместитель директора по связям со СМИ Иван Федай, в этом году был открыт большой летний вольер для семейства павианов.
Кроме того, в этом году зоопарк пополнился новыми мелкими приматами (тамаринами и игрунками), парой сине-желтых ара и стайкой розовых фламинго.
Сотрудники зоопарка также сообщают, что в этом году третий раз и третий год подряд белая тигрица Азира принесла потомство - двух малышей Девдана и Акшая, чем побила все рекорды для хищников в зоопарке.
Напомним, зимой в бердянском зоопарке «Сафари» открыли новый зимник для лемуров.