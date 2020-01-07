Накануне Рождества в запорожском храме прошло Всенощное бдение. Фото

Накануне Рождества, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил праздничное Всенощное бдение в Покровском архиерейском соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ.
Сегодня, как сказал владыка, у всех появляется шанс, появляется уникальная возможность быть рядом с Богом.
«Вот только мы по-прежнему боимся и по-прежнему трепещем от страха. Но не Бога мы боимся, а общественного мнения. Но что нам общественное мнение, когда в мир приходит Господь, который освобождает нас от смерти, даруя нам жизнь вечную. Христос приходит в мир, чтобы научить нас быть счастливыми, показать нам, что Он такой же, как и мы, только без греха. И если Христос – победитель искушений дьявольских, которыми сегодня каждый из нас искушаем, то и мы сможем вместе с Ним побороть их. Нужно только помнить, что враг рода человеческого, искушая нас, никого не может принудить и сделать что-то против нашей воли. От воли человека зависит – выдержать или не выдержать бесовские нападки, увлечься или не увлечься современными плясками на крови. Если кто-то думает, что сатана заинтересован сделать человека счастливым, очень скоро об этом пожалеет, потому что он никому и никогда не помогал, он лишь стремится добиться своей цели – погубить наши души. Нам постоянно приходится бороться со своим страстями. Но они всегда были и всегда будут. Не это страшно, страшно другое. Страшно, когда в нас пропадает всякое доброе беспокойство по этому поводу, и всякое желание начать с ними борьбу за свое духовное исправление. Человек привыкает к определенному образу жизни, привычка становится для него второй натурой – и ему уже сложно исправиться и измениться. Он может прожить всю жизнь рядом со святым человеком и так и не извлечь из этого для себя никакой пользы. Господь рождается, чтобы мы могли наконец-то вырваться из окружающей нас трясины неверия и безбожия и возвыситься до небес, чтобы нашу падшую жизнь сделать по-настоящему великой, чтобы наши голоса составили ангельский хор, прославляющий рождение Христа», - подчеркнул владыка.