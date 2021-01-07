Владыка Лука поздравил запорожцев с Рождеством. Видео

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поздравил записал Рождественское послание. Поздравление опубликовано на сайте Запорожской епархии УПЦ.
«В современных реалиях и календарных рамках праздником Рождества Христова начинается новый год. Каждое новолетие побуждает нас оглянуться назад и поблагодарить Господа за прожитый год. Взгляд в будущее, в год наступающий, наполняет нас трепетом перед неизвестностью, и мы просим у своего Творца и Промыслителя благословения прожить ещё один отрезок времени. Будущее скрыто от нас, и только Давший нам жизнь знает, что ждет каждого из нас впереди.
Пусть в сегодняшний день каждый из нас спросит себя, свою совесть: благодарил ли я Бога по-настоящему за прожитое время? Наша богохранимая Отчизна переживает ныне далеко не лучшие времена во всех отношениях. За последнее время, в силу многих обстоятельств мы привыкли жить, постоянно жалуясь, что нам всё не так. Однако, год прошедший, когда с наших уст не сходят слова «ковид», «пандемия», «ивл», «карантин», «самоизоляция» и многие другие, показал, насколько мы были неблагодарны Богу и не ценили то, что имели прежде.
Рождество Христово снова приходит к нам так же, как приходило в страшные годы «безбожных пятилеток», когда на огромных пространствах некогда необъятной страны на многие километры не оставалось ни одного действующего храма; когда многие архипастыри и пастыри, монахи и миряне томились в бараках и камерах. Нынешние обстоятельства во многом стесняют нашу жизнь. Но даже самая страшная эпидемия или зараза не смывает с нас печать святого Крещения, не отменяет нашей повседневной борьбы с духами злобы поднебесной. Даже находясь на больничной койке, мы не перестаём быть христианами, в нас ни на миг не должны оскудевать вера, надежда и любовь.
В уходящем 2020 году мы все с вами, снова и снова стали свидетелями не только очередного предательства, но и стойкости, исповедничества как среди духовенства, так и среди мирян во всём мире. Слава Богу, есть ещё на нашей Земле светочи веры Православной, которые имеют нерушимую веру, твёрдость и смелость подняться над узкими рамками национальных предрассудков и политических хитросплетений, свидетельствуя о Правде Божьей. Видим мы, к сожалению, и то, что обезумевший старик, некогда первый среди равных, захотел стать первым без равных. С силой и энергией, достойной лучшего применения, этот человек ведёт некогда первенствующую Церковь в новую погибельную унию. Бог ему да будет Судией!
Дорогие моему архипастырскому сердцу жители благословенной Запорожской земли! Снова и снова искренне и сердечно поздравляю всех и каждого из вас Рождеством Христовым! В сегодняшний день, обращаюсь к вам словами Христа: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5:36). Как врач, советую вам во всех сложных обстоятельствах держать сердце горячим, голову холодной, а совесть и руки чистыми. Только с Божьей помощью мы сможем преодолеть все тяготы и невзгоды. Молю Родившегося сегодня Богомладенца Христа, дабы Он благословил миром, согласием, тишиной и спокойствием нашу родную Украинскую землю. Всех вас спешу приветствовать традиционными для нашего Богом хранимого Запорожья словами: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте!», «С нами Бог! И есть, и будет!», - говорится в поздравлении.