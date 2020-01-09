В Китае зафиксирован новый вирус гриппа

РепортерUA 09 Янв 2020 - 21:32

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что вспышка пневмонии в Китае может быть связана с новым типом вируса, сообщает NHK.

Но причина заболевания, которое распространялось в китайском городе Ухань с прошлого месяца, неизвестна.

По данным ВОЗ, проверки, проведенные китайскими властями, исключили тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, птичий грипп и другие известные патогены. ВОЗ указывает, что заболевание вызывается коронавирусом, но необходимо дальнейшее изучение.

Как сообщают китайские власти, количество пациентов увеличилось до 59, причем 7 из них находятся в серьезном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Бразилии распространилась неизвестная болезнь. Зафиксировано девять случаев, один из которых закончился смертью. Сначала больные жаловались на тошноту и боли в животе, а за тем у них развилась почечная недостаточность, лицевой паралич и потеря зрения.

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