В Китае за 10 дней построят больницу для пациентов с новым вирусом. Видео

РепортерUA 24 Янв 2020 - 14:19

В Ухани собираются построить больницу на тысячу мест для пациентов с новым вирусом. Строительство планируют завершить за 10 дней.

Как сообщает Медуза, строительство больницы, в которой будет тысяча койко-мест, планируют завершить за десять дней: уже 3 февраля ее планируют сдать в эксплуатацию.

Больница будет представлять собой модульную конструкцию, собранную из небольших готовых блоков.

Отметиим, что в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии в Пекине по аналогичной технологии была построена больница за семь дней. За следующие месяцы она приняла одну седьмую часть всех заболевших жителей Китая — более тысячи человек.

Как сообщал РепортерUA ранее, вспышка нового коронавируса началась в Ухани в декабре 2019 года. По данным властей, от последствий вируса умерли 25 человек, всего сообщается о более чем пятистах заболевших.

 

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