Что известно о погибших в украинцах, летевших из Тегерана в Киев. Фото

В Иране 8 января потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев. Самолет рухнул, набрав высоту 2400 метров.
Причины крушения выясняют специалисты. В Тегеран вчера вылетела группа украинских экспертов.
Все находившиеся на борту погибли – 176 человек. В основном это были иностранцы, рейс прибывал утром в аэропорт «Борисполь» и состыковался по времени со многими вылетами в Европу. Среди погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и два пассажира. Страна.ua собрала информацию о пассажирах.
Экипаж
Как заявил во время брифинга вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский, на борту находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных пилотов.
Владимир Гапоненко. Командир экипажа. 11 тысяч часов налета. У него осталось двое детей. Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград). Его супруга Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится, потому что у них двое детей.
Алексей Наумкин. Инструктор на самолете. 12 тысяч часов налета.
Знакомые пишут, что он был из династии пилотов, и отзываются о нем как о профессионале и очень порядочном человеке.
Сергей Хоменко. Второй пилот. 7600 часов налета. В прошлом был командиром подразделения Военно-транспортной авиации Украины «Блакитна стежа». За время работы Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing-767 и Boeing-737. Его вспоминают как настоящего мастера своего дела.
Сергей Хоменко, любил фотографировать с высоты города, над которыми пролетает. Одесса, Стамбул, Тель-Авив. Своим друзьям он писал, что летает почти везде. В Иране он также бывал, у него есть снимок гор с высоты.
У Сергея осталось двое сыновей, которых он тоже приучал к летному делу. Да и отец Сергея также был военным летчиком. Так что можно сказать у Хоменко летная династия.
Екатерина Статник. Бортпроводник. 27 лет. Судя по фото в Instagram, Новый год она встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.
Мария Микитюк. Бортпроводник. 24 года. Telegram-канал Nauchan news сообщает, что Маша Микитюк училась в НАУ в 2012-2018 годах. «Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселиться и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать».
В Instagram Маша пишет, что побывала в 23 странах. Она выкладывала фото с поездок.
Валерия Овчарук. Бортпроводник. В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.
«I believe I can fly. I believe I can touch the sky», – говорится в описании ее профиля в Instagram.
«Работа, я тебя люблю», – подписала свое последнее фото Валерия. Под ним уже оставляют многочисленные соболезнования.
Юлия Сологуб. Бортпроводник. 25 лет. Родом из города Нововолынск. Была замужем.
Игорь Матьков. Старший бортпроводник. 34 года. Окончил факультет иностранных языков (арабист) Киевского национального лингвистического университета, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. Проработал в МАУ 10 лет. Готовился стать пилотом, получил соответствующую лицензию.
Отец Игоря Матькова в аэропорту рассказал, что узнал о трагедии от дочери. Она позвонила из США в 6 утра и сказала о том, что упал самолет. А потом родные в интернете увидели видео падения самолета.
Денис Лыхно. Бортпроводник. Учился в НАУ в 2012-2018 годах. "Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но, как любой АКИшник, мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", – пишет Telegram-канал Nauchan news.
В его Instagram много ярких фото и постов о любви. Судя по всему, на некоторых снимках он со своей девушкой.
Пассажиры
Елена Малахова. Елена Сергеевна Малахова – директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс». Известно, что компания занималась перевозкой грузов. Принадлежащий ей Ил-76 разбомбили 5 августа 2019 года в ливийском городе Мисурата. Самолет, по официальной версии, вез гуманитарный груз из Анкары.
Ольга Кобьюк. 61 год. Летала в Иран проведать дочь, которая вышла замуж за иранца.