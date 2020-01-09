Один из пилотов МАУ должен был лететь в Тегеран роковым рейсом. Видео

Один из пилотов МАУ рассказал журналистам, что должен был лететь в Тегеран роковым рейсом PS752, но чудом избежал трагической судьбы. Об этом говорится в сюжете Вікна-новини.
Пилот по имени Артем рассказал, что в последний момент экипажи заменили, и его поставили на другой рейс – в Лондон.
По словам летчика, в последний раз экипаж смертельного рейса он видел прямо перед вылетом. Его коллеги выглядели обеспокоенными.
«Мы сидели за соседними столиками на брифинге. Они были очень озабочены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то», - отметил пилот, добавив, что перед прощанием они обменялись с коллегами пожеланиями хорошего рейса.
Как сообщал РепортерUA ранее, в среду, 8 января, в Тегеране в 04:42 по Киеву, во время набора высоты рухнул украинский пассажирский самолет, который летел в Киев. Все находящиеся на борту люди погибли. После этого Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Сегодня, 9 января, в Украине объявлен день траура.