Украинские спасатели показали работы на месте авиакатастрофы. Видео

РепортерUA 13 Янв 2020 - 12:56

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали, что именно делали на месте катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ГСЧС.

Напомним, часть украинских специалистов уже возвращаются домой.

«Речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным», – отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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