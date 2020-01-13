Украинские спасатели показали работы на месте авиакатастрофы. Видео

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали, что именно делали на месте катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ГСЧС.
Напомним, часть украинских специалистов уже возвращаются домой.
«Речь идет о наших спасателях, которые закончили все необходимые работы. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным», – отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.